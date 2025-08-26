Омский Следком начал проверку состояния дорог в деревне Ситниково

СУ СК России по Омской области начало доследственную проверку по информации о состоянии дорог в деревне Ситниково Нижнеомского района. Поводом стали многочисленные обращения жителей, неоднократно жаловавшихся на невозможность проезда после дождей. Об этом сообщил 26 августа канал t.me/sledcom_omsk.
По предварительным данным, опубликованным в СМИ и социальных сетях, сельчане не могут вовремя попасть в медицинские учреждения, на работу, учебу и даже за продуктами в магазин. Фактическое отсутствие нормальной дорожной инфраструктуры изолирует деревню от внешнего мира. Причины и обстоятельства сложившейся ситуации установят после окончания проверки.
Действиям ответственных должностных лиц дадут правовую оценку, будет принято процессуальное решение.
Ранее «КП Омск» рассказала о жутком химическом запахе в разных округах города.