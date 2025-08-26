Омский Следком начал проверку состояния дорог в деревне Ситниково

По предварительным данным, опубликованным в СМИ и социальных сетях, сельчане не могут вовремя попасть в медицинские учреждения, на работу, учебу и даже за продуктами в магазин. Фактическое отсутствие нормальной дорожной инфраструктуры изолирует деревню от внешнего мира. Причины и обстоятельства сложившейся ситуации установят после окончания проверки.