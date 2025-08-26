Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский Следком начал проверку состояния дорог в деревне Ситниково

Люди оказались в изоляции из-за плохого состояния дорожного покрытия.

Источник: Комсомольская правда

СУ СК России по Омской области начало доследственную проверку по информации о состоянии дорог в деревне Ситниково Нижнеомского района. Поводом стали многочисленные обращения жителей, неоднократно жаловавшихся на невозможность проезда после дождей. Об этом сообщил 26 августа канал t.me/sledcom_omsk.

По предварительным данным, опубликованным в СМИ и социальных сетях, сельчане не могут вовремя попасть в медицинские учреждения, на работу, учебу и даже за продуктами в магазин. Фактическое отсутствие нормальной дорожной инфраструктуры изолирует деревню от внешнего мира. Причины и обстоятельства сложившейся ситуации установят после окончания проверки.

Действиям ответственных должностных лиц дадут правовую оценку, будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП Омск» рассказала о жутком химическом запахе в разных округах города.