В правительстве Иркутской области обсудили работу «Пушкинской карты»

На прошедшем в правительстве Иркутской области заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обсуждалась эффективность работы в Приангарье «Пушкинской карты».
По данным регионального министерства культуры, по данной программе уже работают 283 организации культуры, при этом с каждым годом к ним присоединяются новые. Так, в этом году «Пушкинская карта» начнет действовать еще в 25 учреждениях. В целом, приобрести билеты с помощью этого инструмента можно в каждом муниципалитете Приангарья. И за шесть первых месяцев 2025 года план по реализации билетов был выполнен практически на 60%.
— В целом по области в программу вовлечены 75% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, отметила министр Культуры Олеся Полунина.
По мнению министра, необходимо активнее рассказывать молодым людям о возможностях, которые дает «Пушкинская карта». Ведь на нее ежегодно начисляется 5 тысяч рублей, которые можно потратить на посещение музеев, театров, концертных залов, кинотеатров и других учреждений культуры. С 2025 года реализация программы осуществляется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».
Не менее важно участие в программе и для самих учреждений, ведь этот механизм позволяет привлечь средства на развитие.
— Чем эффективнее будет реализовываться программа, тем меньше будет работы у комиссий по делам несовершеннолетних, — подчеркнул заместитель председателя правительства Иркутской области Анрей Южаков. — Поэтому необходимо всем ответственным лицам объединить усилия и использовать возможности программы на благо наших детей.
Кстати, узнать обо всех мероприятиях, которые в Приангарье можно посетить с помощью «Пушкинской карты» можно на портале «Культура 38» в соответствующем разделе афиши.