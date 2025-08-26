В правительстве Иркутской области обсудили работу «Пушкинской карты»

По данным регионального министерства культуры, по данной программе уже работают 283 организации культуры, при этом с каждым годом к ним присоединяются новые. Так, в этом году «Пушкинская карта» начнет действовать еще в 25 учреждениях. В целом, приобрести билеты с помощью этого инструмента можно в каждом муниципалитете Приангарья. И за шесть первых месяцев 2025 года план по реализации билетов был выполнен практически на 60%.