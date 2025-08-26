Ричмонд
На территории Башкирии ввели карантин из-за опасного жука-вредителя

В Башкирии ввели карантин из-за уссурийского полиграфа.

Источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор установил карантинную фитосанитарную зону на территории Бураевского района Башкирии. Соответствующий приказ был подписан в прошлую пятницу — 22 августа.

Причиной карантина стало обнаружение уссурийского полиграфа (Polygraphus proximus Blandford) — опасного вредителя хвойных лесов. Режим ввели на территории Бураевского участкового лесничества вблизи села Тепляки. Общая площадь зоны, на которую распространяются особые правила, составляет 3 837 гектаров.

Введение карантинного фитосанитарного режима направлено на локализацию очага опасного вредителя и предотвращение его распространения на другие территории.

