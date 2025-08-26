«За десять лет оклеили комнаты, установили окна, покрасили полы и печь». Белорусы за свой счет восстановили заброшенный дом, который собственники подарили другим людям

Белорусы восстановили старый дом, а владельцы подарили его другим людям. Подробности обнародовали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В ведомстве сообщили, что в долевой собственности трех родственников находился старый дом, который был непригоден для проживания и никому не нужен. Жители Лиозненского района Витебской области Мария и Владимир (имена были изменены) нуждались в крыше над головой. В связи с этим они с разрешения владельцев заселились в указанный дом и по взаимному согласию начали ремонт. Они рассчитывали стать собственниками если не всего дома, то хотя бы его части.
«За 10 лет Мария и Владимир провели замену крыши, пола, установили пластиковые окна, оклеили комнаты, покрасили полы и печь. Также полностью восстановили баню — заменили крышу, полы, печь», — сообщили в ГКСЭ.
В пресс-службе обратили внимание: родственники оценили качество ремонта и приняли решение подарить дом другим людям. Про какую-либо компенсацию речи не шло. В тот момент, когда Мария пошла в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения, родственники выдвинули версию, что ремонт был проведен с нарушениями строительных норм и все нужно делать заново.
«Выполнив исследования, судебный эксперт представил суду заключение строительно-технической экспертизы, в котором дал ответы на поставленные вопросы, в том числе о стоимости ремонта (на четверть выше оценки истца), качестве комплекса выполненных работ. Выводы эксперта были положены в основу решения суда о взыскании с новых владельцев стоимости проведенного ремонта», — подчеркнули в ведомстве.
