Система образования готова к новому учебному году, заявил Кравцов

Кравцов заявил о готовности российской системы образования к учебному году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Система образования РФ готова к новому учебному году, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Во вторник в Москве на площадке Национального центра «Россия» проходит XII Общероссийское родительское собрание.

«Мы только что у заместителя представителя, заместителя председателя правительств Дмитрия Николаевича Чернышенко провели такое селекторное совещание, на котором обсудили готовность системы образования к учебному году. И в целом можно сказать, что система образования готова к началу учебного года», — сказал Кравцов в ходе собрания.

Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая, сообщили РИА Новости в министерстве просвещения России.

Школы могут организовывать обучение как по четвертям, так и по триместрам. Необходимые рекомендации направили в регионы.