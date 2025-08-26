Преступникам в Великобритании запретят посещать бары и концерты

Под контроль попадут и те, кто выходит из тюрьмы. Наряду с прежними мерами надзора появится система обязательного тестирования на наркотики. Теперь она коснется не только людей с подтвержденной зависимостью, но и тех, кто ранее не имел проблем с запрещенными веществами.