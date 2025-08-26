Преступникам в Великобритании запретят посещать бары и концерты

Согласно нововведениям, судьи смогут назначать дополнительные ограничения — от запретов на поездки и управление автомобилем до установления специальных зон, в пределах которых нарушители будут обязаны находиться. Эти меры должны усилить эффективность наказаний, снизить уровень повторных преступлений и вернуть осужденных к законопослушной жизни.
Под контроль попадут и те, кто выходит из тюрьмы. Наряду с прежними мерами надзора появится система обязательного тестирования на наркотики. Теперь она коснется не только людей с подтвержденной зависимостью, но и тех, кто ранее не имел проблем с запрещенными веществами.
Министр юстиции и лорд-канцлер Шабана Махмуд заявила, что расширение спектра наказаний — часть плана по борьбе с преступностью и повышению безопасности на улицах. По ее словам, общество ожидает от государства решительных мер, и власти намерены оправдать это доверие.
Сейчас британские суды уже могут назначать ограничения, например запрещать посещать футбольные матчи людям, совершившим правонарушение на стадионах. Однако вскоре подобные меры будут доступны для любых преступлений.