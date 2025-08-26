Школьники из Ярославской области посетили международный детский форум

Для ребят были организованы встречи с именитыми деятелями, педагогами и специалистами в сфере культуры и искусства. Также во время форума прошли выступления детско-юношеских коллективов и ансамблей, мастер-классы, викторины и творческие практикумы. Особое внимание на мероприятии уделили патриотическому воспитанию. Так, во время форума были организованы лекция от ветеранов специальной военной операции «Служу Отечеству. Сохраняя память» и акция «Письмо солдату».