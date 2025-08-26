Школьники из Ярославской области посетили международный детский форум

Международный детский культурный форум прошел в Москве с 21 по 23 августа в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Участие в нем приняли школьники из Ярославской области, сообщили в министерстве культуры региона.
В общей сложности форум посетили более 2,5 тыс. человек со всей России, а также из других стран. Ярославскую область представили 12 ребят, которые отличились в музыке, изобразительном и театральном искусстве, хореографии, кино и музейном деле. Участников форума курировали актер Сергей Безруков, гендиректор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова, представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный и другие эксперты.
Для ребят были организованы встречи с именитыми деятелями, педагогами и специалистами в сфере культуры и искусства. Также во время форума прошли выступления детско-юношеских коллективов и ансамблей, мастер-классы, викторины и творческие практикумы. Особое внимание на мероприятии уделили патриотическому воспитанию. Так, во время форума были организованы лекция от ветеранов специальной военной операции «Служу Отечеству. Сохраняя память» и акция «Письмо солдату».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.