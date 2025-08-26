В Батайске Ростовской области открыли пункт проката вещей для малышей

В пункте можно арендовать кроватки, пеленальные столики, коляски, манежи, стульчики для кормления, автокресла и другие вещи. Услуга доступна студенческим и молодым семьям, а также многодетным и одиноким родителям. Для ее получения необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.