В Батайске Ростовской области открыли пункт проката вещей для малышей

Пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных открыли в городе Батайске по национальному проекту «Семья», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
В пункте можно арендовать кроватки, пеленальные столики, коляски, манежи, стульчики для кормления, автокресла и другие вещи. Услуга доступна студенческим и молодым семьям, а также многодетным и одиноким родителям. Для ее получения необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.
«Сегодня в регионе открыты уже 27 подобных пунктов. А к 2027 году они появятся во всех городах и районах Дона», — отметила министр труда и социального развития Ростовской области Ирина Шувалова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.