Фигурист Галлямов призвал помочь семье сбитого поездом комментатора Гришина

Бронзовый призёр Олимпийских игр-2022 в парном фигурном катании Александр Галлямов призвал помочь семье погибшего на железнодорожных путях спортивного комментатора Александра Гришина.
«Голос нашей фигурки», как называли Гришина, погиб 5 августа. В темноте, в сильный дождь на станции Битца он переходил пути в неположенном месте, и его сбила электричка. У 47-летнего Александра остались молодая жена и годовалый сынишка.
«В нашей семье фигурного катания произошло большое горе. Но надо как-то продолжать жить. Набраться сил. И в первую очередь силы нужны семье Александра. И силы, и помощь. Многие задавали вопрос, каким образом можно им помочь. Вот ссылка на специальный счёт», — написал Галлямов в своём телеграм-канале.
Он выразил уверенность, что любая, даже небольшая, помощь в такой ситуации очень важна. И призвал не бросать друг друга, делить вместе горе и трудности.
«Очень нужное дело. Спасибо, Саша, за это предложение», «Не бойтесь маленьких сумм, из них складываются большие деньги!» «Откажитесь от чашки кофе или, например, пройдитесь пешком 1−2 остановки, но не оставайтесь равнодушными», — поддерживают Александра Галлямова его подписчики.
Под своим постом Галлямов разместил также видео, в котором вдова Гришина, Анастасия, благодарит всех, кто помогает её семье в этот тяжёлый момент. Она пояснила, что открыла специальный счёт, потому что у неё заблокировали банковскую карту.
«Банк сказал, что в таких случаях нужно открыть специальный счёт для сбора, чтобы не блокировали. Заранее благодарю всех и спасибо вам огромное за помощь», — говорит Анастасия Гришина в видеообращении.