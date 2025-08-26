Омская ОКБ получила новое оборудование для реабилитации на 2,2 млн рублей

Сейчас в больнице завершается капитальный ремонт помещений перед приемкой нового оборудования. В минздраве отметили, что при комплектовании учреждения отдавали предпочтение технике отечественного производства. Ее приобрели по региональной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». До конца 2025 года клиника получит еще одну партию физиотерапевтических аппаратов и тренажеров.