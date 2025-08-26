Омская ОКБ получила новое оборудование для реабилитации на 2,2 млн рублей

Областная клиническая больница Омска получила десять единиц современного медицинского оборудования для ранней реабилитации пациентов. На эти цели было направлено 2,2 млн рублей. Новость сообщил 26 августа минздрав региона.
Фото: министерство здравоохранения Омской области.
Арсенал клиники пополнили аппараты для СМВ-терапии, магнитотерапии, лечения токами, пневматические массажеры, система для электростимуляции. Оборудование будет использоваться для лечения пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, после перенесенного инсульта, с патологиями сердца и сосудов.
Сейчас в больнице завершается капитальный ремонт помещений перед приемкой нового оборудования. В минздраве отметили, что при комплектовании учреждения отдавали предпочтение технике отечественного производства. Ее приобрели по региональной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». До конца 2025 года клиника получит еще одну партию физиотерапевтических аппаратов и тренажеров.
