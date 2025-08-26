Более 500 человек ищут российского пловца Николая Свечникова в Турции

Поиски Свечникова ведутся одновременно как в море, так и на суше. Катера и лодки прочесывают акваторию в радиусе до 50 километров от предполагаемого места исчезновения россиянина. В ночное время к операции привлекались подводные батискафы. Особую сложность поиску добавляет заявление организаторов заплыва, которые утверждают, что после его завершения сканирование трассы не обнаружило ни одного пловца.