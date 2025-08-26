Более 500 человек ищут российского пловца Николая Свечникова в Турции

Более 500 человек задействовано в масштабной поисковой операции в Босфоре, где во время традиционного международного заплыва пропал российский спортсмен Николай Свечников. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, турецкие спасатели рассматривают две основные версии исчезновения пловца.
Одной из версий является то, что Николай Свечников мог утонуть. Вторая предполагает, что спортсмен самостоятельно вышел на берег сразу после старта, при этом его специальный браслет с чипом, фиксирующим момент захода в воду, был утерян или выброшен.
Поиски Свечникова ведутся одновременно как в море, так и на суше. Катера и лодки прочесывают акваторию в радиусе до 50 километров от предполагаемого места исчезновения россиянина. В ночное время к операции привлекались подводные батискафы. Особую сложность поиску добавляет заявление организаторов заплыва, которые утверждают, что после его завершения сканирование трассы не обнаружило ни одного пловца.
Супруга пропавшего спортсмена сообщила, что пыталась получить у организаторов информацию об условиях участия Николая, однако ей было отказано в предоставлении данных со ссылкой на ведущееся следствие.
Межконтинентальный заплыв через Босфор, в котором участвовал Свечников, является одним из самых уникальных спортивных событий в мире. Ежегодно тысячи пловцов преодолевают около 6,5 километров из азиатской части Стамбула в европейскую.