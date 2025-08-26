В Колумбии новорожденного назвали Чат Йипити

Как сообщает портал Colombia One, по действующему законодательству Колумбии, мать и отец имеют право самостоятельно выбирать имя для ребенка. Однако национальный реестр может отказать в регистрации, если оно признается оскорбительным, унизительным или способным нанести вред будущему человеку. В случае с Чат Йипити никаких юридических препятствий не нашли, поэтому запись в реестр была внесена.