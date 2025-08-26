Ричмонд
В Колумбии новорожденного назвали Чат Йипити

История моментально разошлась по социальным сетям. Часть пользователей увидела в этом проявление креативности и своеобразный знак эпохи цифровых технологий. Другие восприняли имя как курьез, отметив, что ребенку будет нелегко жить после такого необычного выбора родителей.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Новорожденный в голубом бодике на руках родителя
Источник: Unsplash

В загсе колумбийского муниципалитета Серете департамента Кордова произошло необычное событие: 15 августа родители новорожденного мальчика официально зарегистрировали его как Чат Йипити Бастидас Герра. Необычное имя оказалось прямой отсылкой к ChatGPT — одной из самых известных и активно используемых моделей искусственного интеллекта.

Как сообщает портал Colombia One, по действующему законодательству Колумбии, мать и отец имеют право самостоятельно выбирать имя для ребенка. Однако национальный реестр может отказать в регистрации, если оно признается оскорбительным, унизительным или способным нанести вред будущему человеку. В случае с Чат Йипити никаких юридических препятствий не нашли, поэтому запись в реестр была внесена.

Необычная регистрация вызвала дискуссию и о том, насколько нынешние правила соответствуют вызовам времени. Ведь влияние технологий на повседневную жизнь постоянно растет, а вместе с ним появляются все более экстравагантные варианты имен.

Случай в Серете не единственный пример творческого подхода к выбору имени в стране. В колумбийских реестрах за последние годы уже встречались дети с именами в честь знаменитостей, популярных брендов или необычных словосочетаний. Подобные примеры отражают фантазию родителей, но одновременно поднимают вопросы о культурных границах и будущей идентичности новых поколений.