Сколько должен весить школьный рюкзак — инфографика

Перегруженный рюкзак способен привести к проблемам со спиной, болям в шее и усталости.

Источник: Ташкентское управление Санэпидкомитета

Часто вес школьного портфеля или рюкзака превышает норму в два-три раза. Сам рюкзак весит от 1 до 1,5 килограммов. Если в него, к примеру, положить 4 учебника, столько же тетрадей, дневник, канцтовары, физкультурную форму и перекус, то дорога за знаниями для школьника будет нелегкой.

Лишние килограммы, которые ежедневно приходится носить в школу и обратно, могут подорвать здоровье ребенка и стать причиной серьезных проблем с позвоночником. Именно в школьные годы организм особенно уязвим для подобных перегрузок.

Учащимся 1 и 2 классов опасно носить на своей спине больше 1,5 кг учебников, тетрадок и прочих нужных в школе вещей, предупреждает Управление санэпиднадзора по городу Ташкенту.

Наглядно о нормативах для школьников — в инфографике Sputnik Узбекистан.