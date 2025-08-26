Сколько должен весить школьный рюкзак — инфографика

Часто вес школьного портфеля или рюкзака превышает норму в два-три раза. Сам рюкзак весит от 1 до 1,5 килограммов. Если в него, к примеру, положить 4 учебника, столько же тетрадей, дневник, канцтовары, физкультурную форму и перекус, то дорога за знаниями для школьника будет нелегкой.
Лишние килограммы, которые ежедневно приходится носить в школу и обратно, могут подорвать здоровье ребенка и стать причиной серьезных проблем с позвоночником. Именно в школьные годы организм особенно уязвим для подобных перегрузок.
Учащимся 1 и 2 классов опасно носить на своей спине больше 1,5 кг учебников, тетрадок и прочих нужных в школе вещей, предупреждает Управление санэпиднадзора по городу Ташкенту.
Наглядно о нормативах для школьников — в инфографике Sputnik Узбекистан.