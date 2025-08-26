Следовавший из Уфы в Сургут самолет подвергся атаке лазером

При заходе на посадку в аэропорту Сургута экипаж самолета сообщил об атаке лазером зеленого цвета. Об этом рассказал Telegram-канал AVIANCIDENT.
ЧП произошло в минувшую пятницу — 22 августа. Воздушное судно находилось на глиссаде взлетно-посадочной полосы, когда пилоты заметили воздействие лазерного луча. Предположительный источник излучения располагался в районе дачных кооперативов «Звережок» и «Автомобилист 3» в окрестностях Сургута.
