Следовавший из Уфы в Сургут самолет подвергся атаке лазером

Авиарейс Уфа-Сургут подвергся атаке лазером.

Источник: Комсомольская правда

При заходе на посадку в аэропорту Сургута экипаж самолета сообщил об атаке лазером зеленого цвета. Об этом рассказал Telegram-канал AVIANCIDENT.

ЧП произошло в минувшую пятницу — 22 августа. Воздушное судно находилось на глиссаде взлетно-посадочной полосы, когда пилоты заметили воздействие лазерного луча. Предположительный источник излучения располагался в районе дачных кооперативов «Звережок» и «Автомобилист 3» в окрестностях Сургута.

