В России могут преобразовать бюджетные места в медицинских вузах в целевые

«Выпускники основных профессиональных образовательных программ медицинского или фармацевтического образования, впервые прошедшие первичную или первичную специализированную аккредитацию по соответствующей специальности, в течении трех лет осуществляют медицинскую деятельность под руководством наставника в организации, указанной в договоре о целевом обучении (если такой договор был заключен), либо в организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. На лиц, выполняющих функции наставника, будут получать соответствующую надбавку к заработной плате. Положение о наставничестве в здравоохранении будет утверждаться Минздравом России», — пояснили там.