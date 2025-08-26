Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посещение музеев улучшает слуховую рабочую память дошкольников

В семьях, где родители имеют высшее образование, частота посещения музеев и театров с детьми значимо выше, отметили в МГУ.

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ученые факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова выявили влияние регулярных посещений музеев на улучшение слуховой рабочей памяти детей дошкольного возраста. Выводы уточняют роль культурной активности в когнитивном развитии детей, сообщила пресс-служба вуза.

Авторы провели опрос представителей более 1,2 тыс. семей с детьми дошкольного возраста.

«В результате было обнаружено, что у детей, регулярно посещающих музейные выставки и экспозиции, значимо выше развита слуховая рабочая память. При этом обнаруженная закономерность сохраняется независимо от пола и возраста детей, а также уровня образования родителей. Полученные выводы подчеркивают особую важность культурной активности для когнитивного развития детей дошкольного возраста», — сообщили в МГУ.

Согласно полученным результатам, около половины опрошенных семей регулярно посещают культурные мероприятия: музеи — 47,2%, театры — 55,2%. В семьях, где родители имеют высшее образование, частота посещения музеев и театров с детьми значимо выше, уточняют в вузе.

«Исследование подчеркивает важность создания и внедрения программ, направленных на повышение доступности регулярного участия российских семей в культурных мероприятиях, что в перспективе способствует всестороннему развитию подрастающего поколения», — также отметили в пресс-службе университета.

Результаты работы, поддержанной Российским научным фондом, опубликованы в журнале Early Child Development and Care.