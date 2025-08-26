Посещение музеев улучшает слуховую рабочую память дошкольников

«В результате было обнаружено, что у детей, регулярно посещающих музейные выставки и экспозиции, значимо выше развита слуховая рабочая память. При этом обнаруженная закономерность сохраняется независимо от пола и возраста детей, а также уровня образования родителей. Полученные выводы подчеркивают особую важность культурной активности для когнитивного развития детей дошкольного возраста», — сообщили в МГУ.