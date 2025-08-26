В Новосибирске откроют новый приют для бездомных животных

До конца 2025 года на улице Малыгина заработает муниципальный приют, рассчитанный на 128 собак и кошек.
В Новосибирске появится новый приют для животных, отловленных на улицах города. Объект разместят на улице Малыгина, его вместимость составит 128 питомцев. Сейчас в регионе действует 18 организаций, занимающихся содержанием бездомных животных. Дополнительно рассматривается возможность реконструкции пустующих зданий под государственный приют, сообщили в Правительстве области.
На уход и содержание бездомных животных ежегодно выделяются средства из областного бюджета. В 2025 году на эти цели направлено более 128 млн рублей — сумма увеличилась в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом.
По данным заместителя начальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимира Гоппе, за первые полгода текущего года в регионе отловили 962 бездомных животных.