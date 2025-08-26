Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске откроют новый приют для бездомных животных

До конца 2025 года на улице Малыгина заработает муниципальный приют, рассчитанный на 128 собак и кошек.

До конца 2025 года на улице Малыгина заработает муниципальный приют, рассчитанный на 128 собак и кошек.

В Новосибирске появится новый приют для животных, отловленных на улицах города. Объект разместят на улице Малыгина, его вместимость составит 128 питомцев. Сейчас в регионе действует 18 организаций, занимающихся содержанием бездомных животных. Дополнительно рассматривается возможность реконструкции пустующих зданий под государственный приют, сообщили в Правительстве области.

На уход и содержание бездомных животных ежегодно выделяются средства из областного бюджета. В 2025 году на эти цели направлено более 128 млн рублей — сумма увеличилась в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом.

По данным заместителя начальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимира Гоппе, за первые полгода текущего года в регионе отловили 962 бездомных животных.