Фальков: РФ и КНР нужно повышать прикладной характер совместных исследований

«Ключевым вызовом, на мой взгляд, сегодня является преодоление дистанции между наукой и индустрией. Публикация статей и подача заявок на оформление патентов, конечно, тоже результат, но российской экономике требуется больше прикладных инноваций для технологического рывка. Для этого мы последовательно создаем передовые инженерные школы, в развитии которых принимают непосредственное участие индустриальные партнеры. С той же целью мы перезапустили в этом году программу “Приоритет-2030” с акцентом на решение задачи по достижению технологического лидерства. Китайские партнеры тоже успешно решают эту проблему. В частности, поощряя ученых создавать собственные стартапы, поощряют передачу полученных вузовскими лабораториями технологических результатов в коммерческий сектор», — сказал министр.