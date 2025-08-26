В поликлинике № 1 Ульяновска открылся кабинет помощи будущим родителям

Кабинет по подготовке семьи к рождению ребенка открылся на базе городской поликлиники № 1 им. С. М. Кирова в Ульяновске, сообщили в областном министерстве здравоохранения. Помощь будущим родителям входит в число задач нацпроекта «Семья».
В новом кабинете можно получить консультацию психологов и специалистов по социальной работе. Особое внимание уделят профилактике искусственного прерывания беременности и поддержке семей, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Также обратившимся подробно расскажут о мерах соцзащиты и помогут оформить необходимые документы для получения пособий и выплат.
«Создание кабинета подготовки к рождению ребенка — это значительный шаг в развитии региональной системы поддержки семей. Он способствует профилактике негативных решений при беременности, помогает семьям подготовиться к рождению детей и дает возможность получить финансовую и социальную помощь от государства», — отметила главный врач поликлиники № 1 им. С. М. Кирова Инна Чигирева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.