Психологи рассказали, как мотивировать ребенка учиться

Главный вопрос перед 1 Сентября — как вдохновить ребенка учиться, но при этом не перегнуть палку. Психологи и педиатры Инна Богородицкая, Татьяна Шишова, Эльвира Зиганшина в материале «Известий» советуют начать с простого — объяснить ценность времени. Можно показать песочные часы или вместе прочитать «Сказку о потерянном времени» Евгения Шварца. Ребенку станет понятнее, что день состоит из «надо» и «хочу» и оба блока важно планировать.