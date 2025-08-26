Ричмонд
Психологи рассказали, как мотивировать ребенка учиться

Психологи напоминают: главное — поддержка и доверие родителей. Если ребенок чувствует, что его успехи важны семье, он охотнее берется за учебу и увереннее справляется с трудностями.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Мальчик с длинными кудрявыми волосами сидит за партой с тетрадью и ручкой и улыбается
Источник: Legion-Media

Главный вопрос перед 1 Сентября — как вдохновить ребенка учиться, но при этом не перегнуть палку. Психологи и педиатры Инна Богородицкая, Татьяна Шишова, Эльвира Зиганшина в материале «Известий» советуют начать с простого — объяснить ценность времени. Можно показать песочные часы или вместе прочитать «Сказку о потерянном времени» Евгения Шварца. Ребенку станет понятнее, что день состоит из «надо» и «хочу» и оба блока важно планировать.

Но одной наглядности мало. Эксперты отмечают: у многих школьников теряется интерес к учебе из-за перегрузки и непоследовательных программ. Уроки до вечера, репетиторы и отсутствие отдыха быстро отбивают мотивацию.

Родителям стоит следить не только за отметками, но и за режимом дня: сон, спорт, прогулки и спокойные вечера помогают учиться лучше.

Большая ошибка — делать уроки вместе с детьми часами. Такое сидение над тетрадями снижает самостоятельность и повышает тревожность. Нужно постепенно приучать школьника к ответственности: сначала помогать, потом давать задания под присмотром, а дальше отпускать, проверяя лишь результат.

Что делать с плохими оценками? Эксперты уверены: двойка — это сигнал, а не повод для скандала. Важно выяснить причину: переутомление, пробелы в знаниях или даже проблемы со здоровьем. Ругать стоит только за откровенную лень. Хвалить — за усилия и прогресс, пусть даже маленький.

Платить за пятерки специалисты не советуют.

Если деньги становятся стимулом, учеба перестает быть ценностью сама по себе. Гораздо эффективнее — совместные походы в музей, игры или семейные прогулки.

Еще один тревожный момент — страх школы. Причиной могут быть трудности в учебе, конфликты с одноклассниками или даже несоответствие характеру учителя. В таких случаях важно не ждать, что само пройдет, а выяснять проблему и помогать ребенку справляться. Иногда решение — смена педагога или даже школы.