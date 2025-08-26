Больница в Ишиме Тюменской области получила рентген-оборудование

Новая рентгеновская установка поступила в распоряжение областной больницы № 4 в Ишиме в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Аппарат позволит врачам исследовать внутренние органы пациентов в режиме реального времени. Подчеркивается, что прибор способен передавать детализированное изображение. Это повышает качество диагностики и лечения, снижает вероятность ошибок и повторных операций. Отметим, что такая технология особенно полезна в травматологии, ортопедии, нейро- и сосудистой хирургии.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.