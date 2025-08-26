Ричмонд
Закрытые калитки и полиция — как пройдут в школах Краснодара линейки 1 сентября

Родителей попросили ограничить посещение школьных линеек.

Источник: Krasnoyarskmedia

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочее заседание Антитеррористической комиссии с участием представителей надзорных и правоохранительных ведомств. Мероприятие, посвященное подготовке к новому учебному году, прошло при участии мэра Краснодара Евгения Наумова, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

В День знаний торжественные линейки в краснодарских школах будут организованы исключительно для учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов. В крупных образовательных учреждениях мероприятия пройдут в две смены для минимизации скопления людей. На время проведения линеек входные калитки на территорию школ будут закрыты, а к дежурству помимо частной охраны привлекут сотрудников полиции.

Действующее в регионе ограничение по количеству участников массовых мероприятий распространяется и на праздничные линейки. Присутствие родителей и родственников учащихся будет ограничено. Мэр Краснодара обратился к взрослым с просьбой отнестись с пониманием к этим вынужденным мерам безопасности.

Как подчеркнул глава региона, комплекс мер безопасности должен обеспечивать защиту детей не только 1 сентября, но и в течение всего учебного года. Во всех школах города функционируют тревожные кнопки, работоспособность которых проверяют три раза в день. Педагогический и технический персонал прошел специальный инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях. По поручению губернатора особое внимание будет уделено безопасности пешеходных подходов и автомобильных подъездов к социальным объектам.

Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совместное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба, где сообщил, что 780 тысяч кубанских школьников сядут за парты 1 сентября.

