Закрытые калитки и полиция — как пройдут в школах Краснодара линейки 1 сентября

Как подчеркнул глава региона, комплекс мер безопасности должен обеспечивать защиту детей не только 1 сентября, но и в течение всего учебного года. Во всех школах города функционируют тревожные кнопки, работоспособность которых проверяют три раза в день. Педагогический и технический персонал прошел специальный инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях. По поручению губернатора особое внимание будет уделено безопасности пешеходных подходов и автомобильных подъездов к социальным объектам.