Скачки напряжения вывели из строя медтехнику за полмиллиарда рублей в Хабаровске

Результаты прокурорской проверки в краевом онкологическом диспансере выявили критическую ситуацию с оборудованием для лечения рака. Из шести аппаратов лучевой терапии, жизненно необходимых тысячам пациентов со всего региона, функционирует только один. Об этом сообщил депутат Законодательной думы Хабаровского края Всеволод Мохирев. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Причиной массового выхода из строя дорогостоящей техники руководство медучреждения назвало перепады напряжения в электросети. Как отметил министр здравоохранения края Станислав Мальцев, ремонт каждого аппарата оценивается примерно в 100 миллионов рублей. Таким образом, для восстановления работы отделения требуется около полумиллиарда рублей.
Данная ситуация привела к образованию огромных очередей и вынужденным задержкам в лечении, что для онкологических пациентов критично. Прокуратура установила факт ненадлежащего обеспечения условий эксплуатации оборудования.
Вопрос работы онкоцентра уже неоднократно поднимался в краевой думе. Депутаты настаивают на срочном решении проблемы, подчеркивая, что речь идет о здоровье и жизни людей, а ремонт должен был быть проведен незамедлительно.