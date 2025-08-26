Скачки напряжения вывели из строя медтехнику за полмиллиарда рублей в Хабаровске

Результаты прокурорской проверки в краевом онкологическом диспансере выявили критическую ситуацию с оборудованием для лечения рака. Из шести аппаратов лучевой терапии, жизненно необходимых тысячам пациентов со всего региона, функционирует только один. Об этом сообщил депутат Законодательной думы Хабаровского края Всеволод Мохирев. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".