За 2025 год в Чувашии введут в эксплуатацию свыше 800 тыс. кв. м жилья

Как отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов, в период с января по июль в регионе уже ввели более 510 тыс. кв. м недвижимости. Из них площадь индивидуальных жилых домов равна 295,4 тыс. «квадратов», а на многоквартирных — 214,8 тыс. Этот результат составляет 62,4% от годового плана.