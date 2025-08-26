За 2025 год в Чувашии введут в эксплуатацию свыше 800 тыс. кв. м жилья

Более 800 тыс. кв. м жилья планируют ввести в эксплуатацию в Чувашии за 2025 год в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.
Как отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Максимов, в период с января по июль в регионе уже ввели более 510 тыс. кв. м недвижимости. Из них площадь индивидуальных жилых домов равна 295,4 тыс. «квадратов», а на многоквартирных — 214,8 тыс. Этот результат составляет 62,4% от годового плана.
Отметим, что больше всего жилья (208,4 тыс. кв. м) ввели в эксплуатацию в Чебоксарах. Еще среди лидеров Чебоксарский и Канашский муниципальные округа, а также Новочебоксарск.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.