Москва
+13°
пасмурно
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Будут слышны звуки стрельбы»: на территории Башкирии проведут мероприятия с участием бронетехники и БПЛА

В Башкирии проведут 3-дневные антитеррористические учения.

Источник: Комсомольская правда

Оперативный штаб Башкирии проведет 26−28 августа тактико-специальные учения по пресечению террористического акта. Мероприятия пройдут на территории Нуримановского и Благовещенского районов вблизи города Благовещенска, а также сел Красная Горка и Павловка.

Как сообщает ФСБ республики, в ходе учений будут отработаны действия по нейтрализации учебной диверсионно-террористической группы. К мероприятиям привлекут силы и средства подразделений всех заинтересованных ведомств, входящих в Оперативный штаб.

Для отработки антитеррористических операций будут задействованы средства авиации, тяжелая бронированная техника, беспилотные летательные аппараты. В ходе учений планируется использование имитационных и других специальных средств.

— Вероятно, будут слышны звуки во время стрельб холостыми боеприпасами из стрелкового оружия, — заявили в силовом ведомстве.

ФСБ призывает жителей республики сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше