«Будут слышны звуки стрельбы»: на территории Башкирии проведут мероприятия с участием бронетехники и БПЛА

Оперативный штаб Башкирии проведет 26−28 августа тактико-специальные учения по пресечению террористического акта. Мероприятия пройдут на территории Нуримановского и Благовещенского районов вблизи города Благовещенска, а также сел Красная Горка и Павловка.
Как сообщает ФСБ республики, в ходе учений будут отработаны действия по нейтрализации учебной диверсионно-террористической группы. К мероприятиям привлекут силы и средства подразделений всех заинтересованных ведомств, входящих в Оперативный штаб.
Для отработки антитеррористических операций будут задействованы средства авиации, тяжелая бронированная техника, беспилотные летательные аппараты. В ходе учений планируется использование имитационных и других специальных средств.
— Вероятно, будут слышны звуки во время стрельб холостыми боеприпасами из стрелкового оружия, — заявили в силовом ведомстве.
ФСБ призывает жителей республики сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
