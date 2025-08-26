Волонтеры протестировали новый международный терминал в аэропорту Хабаровска

В роли пассажиров условного рейса Хабаровск — Шанхай выступили студенты и преподаватели профильных вузов: ДВГУПС и хабаровского филиала СПбГУ ГА. Добровольцы прошли полный цикл обслуживания, включая регистрацию, паспортный и таможенный контроль, а также обработку багажа. Это позволило оценить не только комфорт и дизайн помещений, но и отладить взаимодействие между всеми службами аэропорта и государственными контрольными органами.