Волонтеры протестировали новый международный терминал в аэропорту Хабаровска

В международном аэропорту Хабаровска успешно прошли испытания нового терминала международных воздушных линий. Мероприятие состоялось во вторник, 26 августа, накануне ввода объекта в эксплуатацию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В роли пассажиров условного рейса Хабаровск — Шанхай выступили студенты и преподаватели профильных вузов: ДВГУПС и хабаровского филиала СПбГУ ГА. Добровольцы прошли полный цикл обслуживания, включая регистрацию, паспортный и таможенный контроль, а также обработку багажа. Это позволило оценить не только комфорт и дизайн помещений, но и отладить взаимодействие между всеми службами аэропорта и государственными контрольными органами.
Ключевой целью тестовой эксплуатации была проверка работы систем в условиях, близких к реальным. Успешное испытание обеспечит бесперебойный старт работы нового терминала для пассажиров.