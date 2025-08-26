Ричмонд
Специалисты Тюменской области поучаствовали в форуме «Мой бизнес. Лагерь»

Они обменялись лучшими региональными практиками поддержки бизнеса.

Источник: Национальные проекты России

Представители Тюменской области посетили Всероссийский форум «Мой бизнес. Лагерь», который прошел в Архызе Карачаево-Черкесской Республики 21−22 августа. На мероприятии обсудили, какие возможности предоставляет нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

От Тюменской области в форуме приняли участие начальник управления инвестиций, продвижения и внешних связей департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Александра Лямина и руководитель центра поддержки предпринимательства Татьяна Маршанская. Программа включала пленарную дискуссию о главных точках роста для малого и среднего бизнеса.

Особое внимание уделили теме развития производственного и креативного предпринимательства и новым форматам сотрудничества с научными центрами и крупными цифровыми платформами. Еще специалисты обменялись лучшими региональными практиками поддержки бизнеса.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.