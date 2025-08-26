«Оставил бесчисленные истории бравых подвигов»: ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Уфы

Вчера, 25 августа, скончался участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Уфы Михаил Сомов. Об этом сообщил глава администрации Октябрьского района столицы Башкирии Антон Тарасов.
Михаил Алексеевич служил разведчиком в десантной группе 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 2-го Украинского фронта. Он участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. Одним из самых памятных событий военных лет для него стала несостоявшаяся встреча с отцом на фронте в Венгрии, когда они оказались на разных берегах Дуная.
После войны Михаил Алексеевич посвятил себя работе с детьми. Более 30 лет он проработал учителем, а затем директором Табынской школы-интерната для слабовидящих детей и Уфимской школы-интерната № 28.
Глава администрации Октябрьского района выразил искренние соболезнования родным и близким Михаила Сомова, отметив, что это большая утрата для всего города.
— После себя он оставил бесчисленные истории бравых подвигов и большое наследие. Теперь наша задача — хранить ценную память о герое, о его мужестве и неиссякаемой верности Отчизне, — заявил Антон Тарасов.
Прощание с ветераном состоится завтра в 11:00 по адресу — улица Юрия Гагарина, 24.
