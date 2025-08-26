«Оставил бесчисленные истории бравых подвигов»: ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Уфы

Михаил Алексеевич служил разведчиком в десантной группе 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 2-го Украинского фронта. Он участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. Одним из самых памятных событий военных лет для него стала несостоявшаяся встреча с отцом на фронте в Венгрии, когда они оказались на разных берегах Дуная.