Россияне выберут населенные пункты, в которых появится мобильный интернет

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Россияне выберут населенные пункты с населением до 1 тысячи человек, в которых в 2026 году появится мобильный интернет, голосование пройдет до 9 ноября, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале.
«Началось голосование за деревни и села с населением от 100 до 1 тысячи человек, в которых в 2026 году появится мобильный интернет. Отдать свой голос можно до 9 ноября по почте или на “Госуслугах”, — говорится в сообщении.
Минцифры отметило, что голосовать могут совершеннолетние россияне за населенный пункт из региона прописки, жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют.
По итогам голосования будут выбраны населенные пункты, в которых установят базовые станции 2G и 4G. Они обеспечат качественную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет.
«Голосование за подключение к интернету ежегодно проходит с 2021 года. По его результатам в малочисленных населенных пунктах уже установлено 5,2 тысячи базовых станций, из них более 500 — от отечественного производителя. Жители регионов отдали порядка 3,2 миллиона голосов за те села, где связь должна появиться приоритетно», — добавили в Минцифры.
Проект устранения цифрового неравенства (УЦН) предусматривает обеспечение высокоскоростным интернетом и сотовой связью малонаселенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек.