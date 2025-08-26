Жителей Прикамья призвали отказаться от вредных привычек и заняться спортом

Она стартовала в России с 25 августа и продлится по 31 августа. Научные исследования показывают, что 30 минут ежедневных занятий спортом могут в корне изменить ситуацию. Физическая активность приносит пользу только при достаточной продолжительности и регулярности.
В Минздраве Пермского края отметили, что недостаток физической активности наравне с вредными привычками является независимым фактором риска для развития различных неинфекционных заболеваний. Ежегодно около 3,2 млн людей в мире умирают из-за ее недостатка.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет физическую инертность как один из главных по значимости фактором риска, приводящим к летальному исходу. Отсутствие физической активности повышает риск развития ишемической болезни сердца на 30%, сахарного диабета II типа — на 27%, злокачественных новообразований толстого кишечника и молочной железы — на 21−25%.
Физическая активность не ограничивается только посещением спортзала или занятиями конкретным видом спорта. Она однозначно лучше, чем ее полное отсутствие. Движение является ключевым элементом поддержания здоровья человека в любом возрасте.
«Физкультура помогает укрепить защитные силы организма, повысить его жизненный тонус и нормализовать работу органов и систем. Оптимальная ежедневная физическая нагрузка обеспечивает полноценную и сбалансированную работу организма», — считают эксперты.
В число популярных видов физической активности входят: ходьба, езда на велосипеде, катание на коньках, спортивные игры. Они увеличивают частоту сердечных сокращений во время движения, улучшают кровообращение и повышают выносливость сердца, заряжают энергией и снимают стресс, развивают различные группы мышц, укрепляют волю и способствуют эмоциональному подъему.
Физическая активность должна стать неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Занятия спортом, активный отдых и участие в спортивных играх на свежем воздухе или в помещении помогают предотвратить неинфекционные заболевания. Физическая активность также помогает поддерживать нормальный вес, улучшает психическое здоровье и качество жизни.