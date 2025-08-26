В Ростовской области инвалид получил квартиру после вмешательства прокуратуры

Сначала с обращением в таганрогскую прокуратуру обратился сам мужчина. Он сообщил, что страдает тяжелым хроническим заболеванием и в 2023 году получил право на внеочередное предоставление квартиры. Однако, несмотря на это, жилье так не выдали.