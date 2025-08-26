Ричмонд
В Ростовской области инвалид получил квартиру после вмешательства прокуратуры

Благоустроенное жилье отсудили для жителя Таганрога сотрудники прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

Инвалид из Таганрога смог получить квартиру только после вмешательства надзорного ведомства и суда. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Сначала с обращением в таганрогскую прокуратуру обратился сам мужчина. Он сообщил, что страдает тяжелым хроническим заболеванием и в 2023 году получил право на внеочередное предоставление квартиры. Однако, несмотря на это, жилье так не выдали.

Когда сотрудники прокуратуры разобрались в ситуации, был подан иск. Требования на слушаниях поддержали. В итоге таганрожец получил благоустроенную квартиру.

Ранее прокуратура добилась перерасчета выплат для 83 педагогов.

