Семь нижегородских лицеев вошли в рейтинг лучших школ России

В список школ с высокой конкурентоспособностью вошли пять учебных заведений региона. Наиболее высокую позицию занял лицей № 38 из Нижнего Новгорода — он оказался на 71 месте. Учреждение набрало 130,952 балла, при этом 71,7% его выпускников поступили на бюджет, а 17,8% — на платное обучение.