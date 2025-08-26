Семь нижегородских лицеев вошли в рейтинг лучших школ России

Эксперты сформировали два списка: по конкурентоспособности выпускников и по общему количеству поступивших в ведущие вузы страны.
Рейтинг конкурентоспособности учитывает долю выпускников, зачисленных в престижные университеты, а второй рейтинг — абсолютное число таких учащихся, независимо от размера выпускного потока.
В список школ с высокой конкурентоспособностью вошли пять учебных заведений региона. Наиболее высокую позицию занял лицей № 38 из Нижнего Новгорода — он оказался на 71 месте. Учреждение набрало 130,952 балла, при этом 71,7% его выпускников поступили на бюджет, а 17,8% — на платное обучение.
Лицей-интернат «Центр одарённых детей» из Нижнего Новгорода занял 89 строчку с результатом 112,393 балла. 40% выпускников поступили на бюджет, а 31,3% — по договору.
На 313 месте оказался лицей № 8 из Нижнего Новгорода с 58,873 балла. Здесь 41,3% выпускников поступили на бесплатное обучение, а 48,1% — на платное.
Лицей № 40 из Нижнего Новгорода занял 392 позицию, набрав 51,868 балла. В этом учебном заведении 59,7% выпускников стали бюджетниками, а 25% — «платниками».
Замыкает нижегородскую пятёрку лидеров лицей № 13 имени Юлия Харитона в Сарове. Он занял 461 место с показателем 47,012 балла. Из его выпускников 67,2% поступили на бюджет, 15,5% — по договору.
В рейтинге по общему количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы, отличились ещё два учебных заведения региона. Лицей № 3 из Сарова занял 94 место, набрав 41,391 балла. Из его выпускников 55,6% поступили на бюджетные места, 16,7% — по договору.
Лицей № 40 из Нижнего Новгорода оказался в этом списке на 238 позиции с результатом 30,479 балла. Показатели по зачислению остались прежними: 59,7% на бюджете и 25% — платно.
Ранее сообщалось, что вузы Нижегородской области озвучили итоги приемной кампании-2025.