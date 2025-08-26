На территории московской усадьбы Виноградово появится экотропа

Экотропа появится в южной части усадьбы Виноградово в Москве в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Протяженность пешеходной зоны составит около 1,1 тыс. м. Она получит название «Лесной променад», так как будет проходить среди деревьев. Для комфорта посетителей специалисты установят перила и декоративные парковые торшеры.
Также частью экотропы станут 22 кармана, в которых оборудуют зоны для отдыха. Там разместят арочный шатер с лавочками, где будут проводить культурно-просветительские мероприятия. В другом месте появится амфитеатр с крытой сценой и павильон-гримерка. Еще в одном кармане установят ротонду и повесят качели.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.