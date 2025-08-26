Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории московской усадьбы Виноградово появится экотропа

Протяженность пешеходной зоны составит около 1 тысячи метров.

Источник: Национальные проекты России

Экотропа появится в южной части усадьбы Виноградово в Москве в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.

Протяженность пешеходной зоны составит около 1,1 тыс. м. Она получит название «Лесной променад», так как будет проходить среди деревьев. Для комфорта посетителей специалисты установят перила и декоративные парковые торшеры.

Также частью экотропы станут 22 кармана, в которых оборудуют зоны для отдыха. Там разместят арочный шатер с лавочками, где будут проводить культурно-просветительские мероприятия. В другом месте появится амфитеатр с крытой сценой и павильон-гримерка. Еще в одном кармане установят ротонду и повесят качели.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.