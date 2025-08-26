На территории московской усадьбы Виноградово появится экотропа

Также частью экотропы станут 22 кармана, в которых оборудуют зоны для отдыха. Там разместят арочный шатер с лавочками, где будут проводить культурно-просветительские мероприятия. В другом месте появится амфитеатр с крытой сценой и павильон-гримерка. Еще в одном кармане установят ротонду и повесят качели.