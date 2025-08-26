Минпросвещения установило время на выполнение школьного домашнего задания

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Установлено время на выполнение домашнего задания с учетом нагрузки на школьников, все нормы согласованы с Роспотребнадзором, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Сегодня приказом нормировано — с учетом нагрузки на школьников — количество и время на выполнение домашнего задания. Роспотребнадзор этот приказ согласовал с учетом возрастных особенностей ребенка», — сказал министр в ходе XII общероссийского родительского собрания.
Так, например, в первом классе школьники должны тратить на выполнение домашнего задания 1 час, во втором и третьем — 1,5 часа, а в четвёртом — 2 часа.
Кроме того, школа должна осуществлять контроль объема домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам.
Домашнее задание на следующий урок рекомендуется задавать на текущем уроке, при наличии электронного журнала педагог должен дублировать туда всю информацию не позднее времени окончания учебного дня.
Для выполнения задания, требующего длительной подготовки (реферат, доклад, презентация, заучивание стихотворения), школьникам необходимо давать на подготовку достаточное количество времени.