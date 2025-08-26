Более 15 миллионов человек воспользовались сервисами «жизненные ситуации»

Сервисами «жизненные ситуации» на «Госуслугах» воспользовались уже более 15 млн человек. Самые популярные из них связаны с поступлением в вуз, выходом на пенсию, записью на спортивные соревнования, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
«Более 15 миллионов человек уже воспользовались сервисами “жизненные ситуации”. Это каждый седьмой пользователь портала “Госуслуги”. “Жизненные ситуации” стали новым этапом развития всей системы оказания государственных услуг. Они воплощают принцип государства как сервиса, где власть работает для людей быстро, понятно и удобно. Граждане и бизнес получают комплексные решения без необходимости обращаться в различные инстанции. Высокий спрос доказывает, что это не просто технологический процесс, а изменение философии взаимодействия граждан и госструктур: теперь услуги приходят к человеку, а не наоборот», — сказал вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
На федеральном уровне такие сервисы внедряют с 2023 года. Всего в стране запустили уже 35 «жизненных ситуаций». Благодаря этому на 29% сократилось количество нужных документов, на 35% был ускорен процесс получения госуслуг, на 64% уменьшилась необходимость в посещении ведомств. А с 2024 года такие сервисы реализуются и на региональных уровнях. Уточним, что до конца 2025-го будут работать 495 «жизненных ситуаций». В том числе 70 федеральных и 425 региональных.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.