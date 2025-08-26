Более 15 миллионов человек воспользовались сервисами «жизненные ситуации»

«Более 15 миллионов человек уже воспользовались сервисами “жизненные ситуации”. Это каждый седьмой пользователь портала “Госуслуги”. “Жизненные ситуации” стали новым этапом развития всей системы оказания государственных услуг. Они воплощают принцип государства как сервиса, где власть работает для людей быстро, понятно и удобно. Граждане и бизнес получают комплексные решения без необходимости обращаться в различные инстанции. Высокий спрос доказывает, что это не просто технологический процесс, а изменение философии взаимодействия граждан и госструктур: теперь услуги приходят к человеку, а не наоборот», — сказал вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.