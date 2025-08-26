Ричмонд
В Чувашии ввели запрет на съемку беспилотников

В Чувашии ввели полный запрет на фото- и видеосъемку БПЛА.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг — РИА Новости. Запрет на фото- и видеосъемку беспилотников и действий силовиков при отражении атак БПЛА вводится в Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев.

«По итогам заседания оперативного штаба Чувашской республики принял необходимое решение: на территории Чувашии вводим полный запрет на фото- и видеосъёмку беспилотных атак, мест падения беспилотников, действий силовиков и территорий охраняемых важных объектов региона. Запрещается также размещать такую информацию в интернете, СМИ и соцсетях», — написал Николаев в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что цель ограничений — не допустить утечку информации, которой может воспользоваться противник для новых ударов.

Как пояснили в правительстве региона со ссылкой на МЧС Чувашии, будет запрещено самостоятельное фотографирование и видеосъемка применения и последствий применения беспилотных воздушных судов, средств противодействия БПЛА, организации несения службы силовых структур и правоохранительных органов, мест расположения важных государственных, административных и потенциально опасных объектов Чувашии, а также публикация и распространение в медиасреде подобных материалов.

«Предусмотрена административная ответственность: штрафы до 300 тысяч рублей», — сообщается в Telegram-канале правительства региона.

