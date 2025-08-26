В Ошмянах муж и жена сознались в изменах, а пострадали Volkswagen, Tesla и BMW

На месте белорус зашел в гараж обидчика и лопатой разбил все стекла в автомобиле «Фольксваген Туарег». Потом он разбил лобовое стекло в «Тесле», ударил панорамную крышу электрокара, но лопата сломалась, и тогда он сам залез наверх и добил его ногами. Затем еще профильной трубой он разбил фару мотоцикла «БМВ».