В Ошмянах муж и жена сознались в изменах, а пострадали Volkswagen, Tesla и BMW

В Ошмянах муж-изменщик разбил два авто и мотоцикл любовника жены.

Источник: Комсомольская правда

В Ошмянах муж-изменщик отомстил любовнику жены. Подробности рассказали в телеграм-канале «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

Как выяснили правоохранители, 26 августа 26-летний житель Ошмян решил рассказать жене, что изменял ей. В ответ супруга в подробностях рассказала о своих встречах с 34-летним мужчиной. Тогда фигурант выпил и поехал к любовнику жены.

На месте белорус зашел в гараж обидчика и лопатой разбил все стекла в автомобиле «Фольксваген Туарег». Потом он разбил лобовое стекло в «Тесле», ударил панорамную крышу электрокара, но лопата сломалась, и тогда он сам залез наверх и добил его ногами. Затем еще профильной трубой он разбил фару мотоцикла «БМВ».

Общий ущерб превысил 40 базовых величин. После экспертизы действиям фигуранта дадут правовую оценку.

А еще белоруска разбила камнем окно, приехав на экскурсию в Минск.

Тем временем ГАИ сказала белорусским водителям включать ближний свет фар с 25 августа.