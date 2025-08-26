Россиянам рассказали, как укрепить иммунитет к осени

Первое, на что нужно обратить внимание, — режим сна. Организм восстанавливается именно во время отдыха, поэтому хроническое недосыпание напрямую ослабляет иммунитет. Специалисты рекомендуют спать не меньше семи часов и ложиться до полуночи, чтобы биологические ритмы не сбивались.
Не менее важен витамин D. Он регулирует работу иммунной системы и влияет на многие процессы в организме. Недостаток этого вещества встречается у большинства жителей городов, особенно осенью, когда солнца становится меньше. Частично компенсировать нехватку помогают витаминные комплексы и прогулки на свежем воздухе.
Физическая активность тоже играет заметную роль. Даже умеренные тренировки несколько раз в неделю повышают активность иммунных клеток и замедляют процессы старения организма. По словам Дмитренко, регулярное движение улучшает не только физическое состояние, но и психоэмоциональное, что также отражается на защите от болезней.
Традиционные методы, например посещение сауны, врач тоже считает полезными. Повышение температуры усиливает кровообращение, активизирует защитные механизмы и помогает организму легче справляться с вирусами.
Цинк и селен необходимы для работы иммунных клеток, однако в рационе они часто в дефиците. Восполнить нехватку можно за счет продуктов питания или добавок.
Кроме того, существуют натуральные вещества, которые помогают поддерживать здоровье. Бета-глюканы обладают противовоспалительным действием, бузина содержит полезные антиоксиданты, а молозиво положительно влияет на кишечник и модулирует иммунный ответ.
Витамин С тоже играет важную роль, но, как подчеркивает врач, рассчитывать только на него нельзя. Он помогает на разных этапах иммунной защиты, однако без комплексного подхода эффект будет неполным.
Эксперт напоминает: иммунитет работает лучше всего, когда все факторы: сон, питание, движение и достаточное пребывание на солнце — сочетаются вместе. Здоровый образ жизни остается самым надежным способом профилактики болезней.