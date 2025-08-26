В Новокузнецке Кузбасса отремонтируют поликлинику № 6

Капитальный ремонт поликлиники № 6 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 им. Г. П. Курбатова проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики Министерства здравоохранения Кузбасса.
Специалисты уже привели в порядок кровлю и покрасили фасад здания. Также там заменили систему отопления. Для комфорта маломобильных посетителей установили пандус. Затем по проекту в медучреждении отремонтируют полы и потолки, обновят коммуникации электро- и водоснабжения, водоотведения. Еще в планах смонтировать пожарную сигнализацию.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.