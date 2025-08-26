Более 650 многодетных семей Ростовской области получили единовременную выплату

В Ростовской области более 650 многодетных семей получили единовременную выплату в 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка и последующих детей. Об этом рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Новую меру поддержки ввели в 2025 году по поручению врио губернатора региона Юрия Слюсаря. По прогнозам властей, в этом году выплату должны получить не менее 1,3 тысячи человек. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделили около 400 млн рублей.
Деньги перечисляются в рамках регионального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья».
Право на финансовую поддержку имеют молодые семьи или единственный родитель в возрасте до 35 лет включительно. Дополнительным условием является российское гражданство и постоянное проживание в Ростовской области. Уровень дохода и наличие имущества при этом не учитываются. Для оформления выплаты нужно обратиться в соцзащиту по месту прописки.
Кроме того, с начала года в регионе начала действовать и другая мера поддержки. Теперь многодетные семьи могут получить компенсацию половины стоимости обучения одного ребенка. Это касается учебы в колледжах и донских вузах, если ребенку не исполнилось 23 лет. Также в области открылись пункты проката. Там можно бесплатно взять предметы первой необходимости для новорожденных. Эта помощь доступна студенческим, молодым, многодетным семьям, а также одиноким родителям.
Подпишись на нас в Telegram.