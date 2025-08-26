Более 650 многодетных семей Ростовской области получили единовременную выплату

Кроме того, с начала года в регионе начала действовать и другая мера поддержки. Теперь многодетные семьи могут получить компенсацию половины стоимости обучения одного ребенка. Это касается учебы в колледжах и донских вузах, если ребенку не исполнилось 23 лет. Также в области открылись пункты проката. Там можно бесплатно взять предметы первой необходимости для новорожденных. Эта помощь доступна студенческим, молодым, многодетным семьям, а также одиноким родителям.