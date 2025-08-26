Ресторан Калининграда первым в России получил знак пищевой безопасности

Документ подтверждает, что предприятие внедрило систему пищевой безопасности в соответствии с международными стандартами HACCP. Они предполагают выявление опасных факторов в процессе производства продуктов питания и разработку стратегии по борьбе с ними за счет регулярного мониторинга критических точек. Среди них изготовление, хранение, переработка и транспортировка. Речь идет о контроле за качеством пищи и упаковки, соблюдении санитарных норм и других условий. Отметим, что знак соответствия повышает привлекательность заведения и уровень доверия посетителей.