Ресторан Калининграда первым в России получил знак пищевой безопасности

Ресторан «Хмель» в Калининграде первым в России получил знак соответствия принципам пищевой безопасности «Роскачество — ХАССП». Маркировку присуждают в поддержку национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области.
Документ подтверждает, что предприятие внедрило систему пищевой безопасности в соответствии с международными стандартами HACCP. Они предполагают выявление опасных факторов в процессе производства продуктов питания и разработку стратегии по борьбе с ними за счет регулярного мониторинга критических точек. Среди них изготовление, хранение, переработка и транспортировка. Речь идет о контроле за качеством пищи и упаковки, соблюдении санитарных норм и других условий. Отметим, что знак соответствия повышает привлекательность заведения и уровень доверия посетителей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.