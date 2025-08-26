Десятки изъятых у украинца артефактов пополнили фонды витебского музея

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Витебская таможня пополнила фонды Витебского областного краеведческого музея ценными экспонатами, которые были обнаружены и изъяты у гражданина Украины в пункте пропуска «Григоровщина», рассказали в ГТК Беларуси.
«Передано более 80 артефактов, представляющих культурную и историческую ценность. Эти объекты намеревался незаконно ввезти в Беларусь гражданин Украины, который прибыл из Швеции», — говорится в сообщении в Telegram-канале комитета.
Поясняется, что эти предметы удалось обнаружить в автомобиле нарушителя белорусского законодательства в пункте пропуска «Григоровщина». Среди них были столовые приборы, фарфоровые статуэтки, почтовые марки, медали, значки, монеты и другие.
«Товар был изъят и направлен на экспертизу в Таможенную лабораторию. Эксперт установил, что 80 предметов являются культурными ценностями, один из основных критериев — они изготовлены более 100 лет назад», — рассказали в ГТК.
Там уточнили, что, в частности, Витебскому областному краеведческому музею переданы монеты США, Финляндии и Новой Зеландии 1918−1921 годов выпуска, шведская медаль середины ХХ века, шведский жетон 1915 года, шведские нагрудные знаки (1934−1959), столовые приборы и фарфоровые статуэтки XX века.