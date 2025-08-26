В Новосибирске обновили дорожную разметку у школ и на аварийных участках

Перед новым учебным годом в городе завершены работы по обновлению пешеходных переходов и магистралей — особое внимание уделили зонам рядом со школами и местам с высокой аварийностью.
В Новосибирске завершена масштабная кампания по обновлению дорожной разметки. Работы начались ещё в середине апреля и были приурочены к началу нового учебного года, сообщили в паблике ведомства.
Главный акцент сделали на безопасности школьников. По данным департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, у образовательных учреждений разметку выполнили из более долговечных пластичных материалов. Всего таким способом обновили 368 пешеходных переходов площадью 11,15 тыс. кв. метров.
Дополнительно аналогичную разметку нанесли и на участках с повышенной аварийностью — здесь она заняла около 4 тыс. кв. метров. Это решение должно снизить риск ДТП.
Краской обновили пешеходные переходы и линии движения на магистралях и школьных маршрутах в пяти районах города: Центральном, Железнодорожном, Заельцовском, Октябрьском и Дзержинском. Силами МБУ «Городской центр организации дорожного движения» работы выполнены на 1349 переходах общей площадью почти 33 тыс. кв. метров.
В мэрии подчеркнули, что обновлённая разметка позволит повысить безопасность движения, особенно в часы пик, когда школьники массово идут в учебные заведения.