В Приангарье отменят обществознание в 5−7 классах с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в школах Иркутской области не будут преподавать обществознание в 5−7 классах. О нововведениях в учебном процессе рассказал министр образования региона Максим Парфенов на пресс-конференции, прошедшей в Иркутске в преддверии нового учебного года, пишет ИА IrkutskMedia.
В новом учебном году ученики будут глубже изучать историю. Теперь на этот предмет будет отведено три часа в неделю. В этом году в школы региона поступят новые учебники истории для 5−7 классов.
Как сообщила в своём телеграм-канале (18+) уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, школьники также будут изучать дополнительный учебный курс «История нашего края».
С 2026 года уроки обществознания останутся только в 9−11 классах. Министерство образования планирует приобрести учебники по этому предмету в случае их готовности.
Ранее агентство писало, что в Иркутской области 15 августа подвели итоги работы комиссии по оценке готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Более 2 тысяч образовательных учреждений, предъявленных на комиссию, были приняты. Проверку прошли детские сады, школы, техникумы и колледжи.