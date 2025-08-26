Омского оператора связи оштрафовали на 600 тысяч за неподключение к системе «Антифрод»

В ходе проверки специалисты установили, что оператор связи нарушил закон, своевременно не подключившись к инфосистеме. Это лишило возможности проверить поступивший вызов и принять меры к его блокировке. По факту мошенничества возбудили дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд оштрафовал виновное юрлицо на 600 тысяч рублей по части 3 статьи 13.2.1 КоАП РФ.