В Оренбуржье определили победительницу программы «Мама-предприниматель»

Наталья Стрижова стала победителем федеральной образовательной программы по развитию женского бизнеса «Мама-предприниматель» в Оренбургской области, которую проводят по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей.
Наталья представила проект производства комкующегося непыльного наполнителя для кошачьих лотков. Товар уже представлен в некоторых зоомагазинах и ветеринарных клиниках. Предпринимательница получила грант в размере 150 тыс. рублей на развитие своего бизнеса.
Отметим, что в этом году на участие в программе в области подали более 90 заявок, из которых выбрали 25 наиболее перспективных. В ходе мероприятия молодые мамы узнали о разработке бизнес-плана, продвижении своего продукта и привлечении клиентов. Также они познакомились с опытом успешных специалистов и получили индивидуальные консультации от экспертов. В частности, предприниматели посетили производство премиального постельного белья SiLisa в Оренбурге. Владелица компании Юлия Симакова рассказала обо всех этапах создания товара.
«Программа реализуется в Оренбургской области с 2017 года и стала эффективной платформой для развития женского предпринимательства. За это время более 300 человек не только прошли интенсивное недельное обучение основам ведения бизнеса, но и разработали собственные уникальные проекты. Программа предоставляет участницам ценную возможность получить профессиональную оценку идей, по-новому оценить перспективы развития своего дела и установить полезные контакты», — рассказал руководитель центра «Мой бизнес» Оренбургской области Владислав Летунов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.