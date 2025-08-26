В Оренбуржье определили победительницу программы «Мама-предприниматель»

Отметим, что в этом году на участие в программе в области подали более 90 заявок, из которых выбрали 25 наиболее перспективных. В ходе мероприятия молодые мамы узнали о разработке бизнес-плана, продвижении своего продукта и привлечении клиентов. Также они познакомились с опытом успешных специалистов и получили индивидуальные консультации от экспертов. В частности, предприниматели посетили производство премиального постельного белья SiLisa в Оренбурге. Владелица компании Юлия Симакова рассказала обо всех этапах создания товара.