Прокуратура Челябинской области вступилась за мать погибшего бойца СВО

Прокуратура Челябинской области вступилась за мать погибшего бойца специальной военной операции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Женщине потребовалась правовая помощь в оформлении земельного участка.

С 1990 года он владеет и пользуется участком, обрабатывает землю, занимается огородным хозяйством, содержит там скот, что «указывает на добросовестное владение как своим собственным», поясняют в надзорном ведомстве.

Но администрация Сосновского района отказала матери погибшего участника СВО в оформлении участка в собственность.

«Прокуратура в интересах женщины направила иск о признании права собственности в силу приобретательной давности заявителя на земельный участок в поселке Саккулово. Суд требования удовлетворил в полном объеме», — отметили в пресс-центре.