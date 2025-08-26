Прокуратура Челябинской области вступилась за мать погибшего бойца СВО

Женщине потребовалась правовая помощь в оформлении земельного участка.
С 1990 года он владеет и пользуется участком, обрабатывает землю, занимается огородным хозяйством, содержит там скот, что «указывает на добросовестное владение как своим собственным», поясняют в надзорном ведомстве.
Но администрация Сосновского района отказала матери погибшего участника СВО в оформлении участка в собственность.
«Прокуратура в интересах женщины направила иск о признании права собственности в силу приобретательной давности заявителя на земельный участок в поселке Саккулово. Суд требования удовлетворил в полном объеме», — отметили в пресс-центре.