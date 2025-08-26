Власти Сочи планируют сократить число улиц с платной парковкой

Администрация Сочи планирует сократить количество улиц с платной парковкой с 73 до 56. Проект изменений в постановление от октября 2023 года подготовлен после консультаций с инициативными группами горожан и представителями территориального общественного самоуправления, сообщили «Ъ-Сочи» в мэрии.