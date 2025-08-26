Ричмонд
Власти Сочи планируют сократить число улиц с платной парковкой

Администрация Сочи планирует сократить количество улиц с платной парковкой с 73 до 56. Проект изменений в постановление от октября 2023 года подготовлен после консультаций с инициативными группами горожан и представителями территориального общественного самоуправления, сообщили «Ъ-Сочи» в мэрии.

Источник: Коммерсантъ

Актуализированные правила размещения парковочных зон будут опубликованы на официальном сайте администрации, на портале городского парковочного пространства и в приложении RuParking. Власти подчеркнули, что в 2025 году создание новых платных парковок не предусмотрено.

Возможность расширения парковочного пространства рассматривается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», реализация которого запланирована на 2026−2032 годы. Перспективы строительства многоуровневых паркингов в центре Сочи будут определены после завершения разработки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города.