В Аргунском техникуме Чечни прошел фестиваль профессионального мастерства

Также учащиеся техникума представили на фестивале свои проекты. Среди них были модель умного дома, мобильное приложение для навигации по кампусу и коллекция одежды с элементами традиционного чеченского орнамента. Жюри оценивали не только техническое исполнение, но и инновационность идеи. Лучшие разработки получили поддержку для дальнейшего развития и были рекомендованы для участия в федеральных конкурсах.