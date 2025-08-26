В Аргунском техникуме Чечни прошел фестиваль профессионального мастерства

Фестиваль «Профессии будущего» прошел в Аргунском государственном техникуме Чеченской Республики в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в мэрии города Аргуна.
Мероприятие объединило более 200 обучающихся техникума, а также старшеклассников города. Для них подготовили тематические площадки по направлениям ИТ-разработки, робототехники, строительства и другим. Для школьников организовали мастер-классы по 3D-моделированию и основам веб-дизайна.
Также учащиеся техникума представили на фестивале свои проекты. Среди них были модель умного дома, мобильное приложение для навигации по кампусу и коллекция одежды с элементами традиционного чеченского орнамента. Жюри оценивали не только техническое исполнение, но и инновационность идеи. Лучшие разработки получили поддержку для дальнейшего развития и были рекомендованы для участия в федеральных конкурсах.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.