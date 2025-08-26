Омич отказался от должности председателя Верховного суда РФ

Около месяца исполнявший обязанности председателя Верховного суда России Юрий Иваненко отказался от постоянного занятия этой должности. В26 августа стало известно, что уроженец Большереченского района Омской области не подал заявку в Высшую квалификационную коллегию судей.
Напомним, Иваненко возглавил Верховный суд в июле этого года после смерти своей предшественницы Ирины Подносовой. Выпускник юридического факультета ОмГУ имени Достоевского начал карьеру в советском районном суде Омска. За 33 года практики сибиряк дослужился до заместителя председателя Верховного суда.
26 августа Высшая квалификационная коллегия судей объявила о завершении приема заявок. Генеральный прокурор Игорь Краснов стал единственным претендентом на должность председателя Верховного суда. Юрий Иваненко продолжит исполнять обязанности до завершения многоэтапной процедуры назначения нового руководителя.
Ранее «КП Омск» рассказала, какое оборудование на 2,2 млн рублей получила местная ОКБ.