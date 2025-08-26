Омич отказался от должности председателя Верховного суда РФ

Напомним, Иваненко возглавил Верховный суд в июле этого года после смерти своей предшественницы Ирины Подносовой. Выпускник юридического факультета ОмГУ имени Достоевского начал карьеру в советском районном суде Омска. За 33 года практики сибиряк дослужился до заместителя председателя Верховного суда.